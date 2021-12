Pinto da Costa e as comissões: 'Se apresentassem um comprovativo, deixaria o FC Porto'

Presidente do Futebol Clube do Porto falou durante um jantar na Casa do Porto de Caracas e disse que não abandona o clube enquanto não aparecerem provas que o liguem ao desvio das comissões.

Este fim de semana, Pinto da Costa falou sobre as buscas feitas recentemente pelo Ministério Público e sobre as suspeitas de desvio das comissões das transferências dos jogadores do Futebol Clube do Porto.





Quem não deve não teme. Mais um grande discurso do presidente, que pode ser visto integralmente na FC Porto TV. Não é só o mais titulado, é o melhor presidente da história do futebol pic.twitter.com/LIJDCgaOnl — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 5, 2021

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Transmitiram o recado de alguém que eu participava e dividia comissões. Desafieu-os a apresentar nas minhas contas ou nas contas de quem eles dizem que pagou as comissões um documento comprovativo", disse o atual presidente do FCP.Pinto da Costa acrescentou ainda que se fosse apresentada uma prova da existência das comissões, "deixaria o Futebol Clube do Porto". "Como isso não existe, a não ser na cabeça de alguns, eu continuo no FC Porto."Estas declarações surgiram durante o jantar na Casa do Porto de Caracas e Pinto da Costa disse estar convicto de que o clube "terá um futuro brilhante".