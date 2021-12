Mulher do empresário Pedro Pinho vendeu a casa de luxo

A 4 de fevereiro deste ano, o advogado Manuel Amorim de Oliveira apresentou-se num cartório notarial da Av. da Boavista, no Porto, para realizar uma escritura de permuta e mútuo com hipoteca. O advogado representou Sara Peneda Pinho, a mulher do empresário de jogadores Pedro Pinho, num negócio que implicou a venda da moradia de luxo onde vivia a família Pinho num condomínio fechado inserido na Quinta dos Cónegos, a um quilómetro do centro da Maia.



Segundo a escritura do negócio imobiliário a que a SÁBADO teve acesso, a transação foi feita por um total de 1,367 milhões de euros pagos em dinheiro e através da permuta de um apartamento. Ainda segundo o documento, o comprador entregou a Sara Pinho o apartamento onde vivia na freguesia de Ramalde, no concelho do Porto, um imóvel (com um lugar de estacionamento) avaliado em 700 mil euros. Além do imóvel, pagou mais 667 mil euros, conseguidos através de um empréstimo feito no banco Bankinter. No total, a transação – sem a intervenção de mediador imobiliário – ascendeu aos já referidos 1,367 milhões de euros.



Oito dias depois, a 12 de fevereiro, o mesmo advogado deslocou-se a um notário de Vila do Conde onde concluiu a última fase do negócio imobiliário da família Pinho. Desta vez, fê-lo em representação da Pesarp, a sociedade anónima detida por Pedro Pinho que mantinha ainda a sede na morada da casa de luxo que já fora vendida. Nesse dia, o negócio com o mesmo comprador da moradia de luxo foi concretizado por um montante bem mais baixo – 8 mil euros.