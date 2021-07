Florentino Pérez acusou Pinto da Costa de desviar dinheiro

Florentino Pérez foi eleito presidente do Real Madrid em 2000 com a promessa da contratação de Luís Figo. Manteve-se no cargo nos seis anos seguintes, ausentando-se entre 2006 e 2009, altura em que voltou a comandar os destinos do gigante espanhol. Nesses três anos que esteve fora, nunca deixou de acompanhar de perto a atualidade do clube e é justamente de 2007 (29 de agosto) um dos áudios revelados pelo El Confidencial.



Nesta conversa, Pérez refere-se a Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e ao empresário Jorge Mendes, sobre supostas irregularidades na transferência de Pepe para o Real Madrid - "Os 30 milhões saíram daqui e foram para lá, é certo. E agora há que ver onde está a saída do banco. Ele faz isso com o Jorge Mendes, ou seja, o Jorge Mendes, representante do presidente, que é quem engana a todos eles. Com ele era tudo estranho. E aparecia o Mendes, e o Mendes tal, e depois ele cobra ao Mendes, claro. Ele pagaria ao Mendes, que está do lado dele, porque, digamos, o álibi do presidente do Porto é o Mendes, não?" Florentino vai mais longe, apontando para uma alegada conta na Suíça: "Mendes e o presidente do Porto sacaram o dinheiro ao russo (Roman Abramovich) com o (José) Mourinho, o (Ricardo) Carvalho, o (Paulo) Ferreira e esse dinheiro, o que se passa é que o levam para a Suíça. Tem que se incomodar alguém que esteja no esquema, alguém tem que nos dar a pista dessa conta na Suíça."