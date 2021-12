Manuel Fernandes: 'Levei a bola dos 7-1 ao Benfica para casa e dei-a à minha filha, que fazia anos'

O antigo jogador do Sporting lembrou à SÁBADO os momentos mais marcantes da carreira através de alguns objetos importantes, como as chuteiras da dobradinha, a camisola com que se estreou na seleção ou o troféu de melhor marcador do campeonato nos leões.

É o filho Tiago que lhe trata do acervo que juntou nos mais de 40 anos ligados ao futebol (21 como jogador e 20 como treinador). Começou a ter esse cuidado ao descobrir que as irmãs tinham levado camisolas do pai para uma festa de Carnaval, para se disfarçarem de futebolistas com as amigas. "Fiquei doente. São objetos históricos. E se se estragassem ou desaparecessem?", questiona.



A partir daí, Tiago (que tal como o pai também jogou futebol e já treinou alguns clubes, como Sporting, Leixões ou Desp. Chaves) criou um espaço museológico na garagem de casa, no Montijo, onde tem equipamentos, chuteiras, bolas, troféus, recortes de jornais ou fotografias.



Mas um dos objetos mais icónicos não está lá. Antes de falar com a SÁBADO, Manuel Fernandes foi a casa da filha Cláudia para trazer a bola do dérbi de 14 de dezembro de 1986, quando os leões golearam as águias (7-1) e ele fez quatro golos. Na véspera de mais um Benfica-Sporting (esta sexta-feira, dia 3), ele recorda esse e outros momentos marcantes da carreira através de nove objetos com história.