Pietuszewski, Froholdt e Gomes assinam a vitória do FC Porto ao Moreirense

Os dragões dominaram a partida que terminou com um resultado de três bolas a zero a favor do Futebol Clube do Porto.

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No Estádio do Dragão, a equipa da casa dominou o embate contra o Moreirense. O Futebol Clube do Porto fez nove remates enquadrados com a baliza, entraram três.



Oskar Pietuszewski celebra golo frente ao Moreirense José Coelho/Lusa

Aos 14 minutos Gabri Veiga inaugurou o marcador, após uma defesa incompleta de André Ferreira ao remate de Oskar Pietuszewski. O jovem jogador polaco acabou por ser o autor do segundo golo, aos 25 minutos, na sequência de um cruzamento de Froholdt. Pietuszewski marca, assim, pelo seu terceiro jogo consecutivo para o campeonato, depois dos jogos com o Arouca e o Benfica.

Na segunda parte, foi William Gomes o homem do golo, num tiro de meia distância em direção à baliza do Moreirense, selando as contas do jogo aos 81 minutos.

Os dragões seguem na liderança do campeonato português com 69 pontos, mais sete do segundo classificado, o Sporting, que tem um jogo em falta com o Tondela.

Na próxima jornada, o FCP joga fora de casa com o Sporting Clube de Braga, o quarto classificado da tabela.

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