Sporting-Tondela adiado para "data a definir": Liga divulga horários das jornadas 26 e 27

Participação na Liga dos Campeões leva leões a realizar jogo da ronda 26 noutra altura; Casa Pia-Sp. Braga reagendado para 23 de abril, embora data e hora ainda não estejam confirmadas

A Liga Portugal divulgou esta segunda-feira os horários dos jogos das jornadas 26 e 27 do campeonato. As grandes novidades vão para o adiamento do Sporting-Tondela e do Casa Pia-Sp. Braga, ambos da ronda 26 da prova.



Jogadores durante o Tondela-Sporting da primeira volta José Gageiro/Movephoto

O encontro em Alvalade, que deveria disputar-se no fim de semana de 14 e 15 de março, será reagendado para uma "data a definir", devido à participação dos leões nos oitavos de final da Liga dos Campeões, já o duelo entre gansos e minhotos foi reagendado para 23 de abril - data ainda a confirmar -, dando mais descanso à equipa de Carlos Vicens para preparar os dois embates contra o Ferencvaros nos oitavos de final da Liga Europa. O Sp. Braga defronta os húngaros a 12 (primeira mão) e 18 (segunda mão) de março.

Também presente nos oitavos de final da Liga Europa está o FC Porto. Os dragões, que não tiveram o encontro da 26.ª jornada reagendado, ao contrário de Sporting e Sp. Braga, vão defrontar o Estugarda a 12 de março (primeira mão) e 19 de março (segunda mão). Entre as duas mãos da eliminatória europeia, os dragões irão receber o Moreirense, a 15 de março, pelas 20h30.

Jornada 26

Sábado, 14 de março

V. Guimarães–Famalicão, 15h30 – Sport TV

Gil Vicente–Alverca, 18h00 – Sport TV

Arouca–Benfica, 20h30 – Sport TV

Domingo, 15 de março

Nacional–Estoril, 15h30 – Sport TV

AVS SAD–Santa Clara, 15h30 – Sport TV

Rio Ave–Estrela da Amadora, 18h00 – Sport TV

FC Porto–Moreirense, 20h30 – Sport TV

Quinta-feira, 23 de abril

Casa Pia–Sp. Braga, 20h15 – Sport TV*

A definir

Sporting–Tondela – Sport TV

Jornada 27

Sexta-feira, 20 de março

Estrela da Amadora–Casa Pia, 20h15 – Sport TV

Sábado, 21 de março

Moreirense– Arouca, 15h30 – V+

Famalicão–Nacional, 15h30 – Sport TV

Santa Clara–Gil Vicente, 18h00 – Sport TV

Benfica–V. Guimarães, 18h00 – BTV

Tondela–AVS SAD, 20h30 – Sport TV

Domingo, 22 de março

Estoril–Rio Ave, 15h30 – Sport TV

Alverca–Sporting, 18h00 – Sport TV

Sp. Braga–FC Porto, 20h30 – Sport TV

*Jogo sujeito a confirmação