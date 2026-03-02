Sporting-Tondela adiado para "data a definir": Liga divulga horários das jornadas 26 e 27

Participação na Liga dos Campeões leva leões a realizar jogo da ronda 26 noutra altura; Casa Pia-Sp. Braga reagendado para 23 de abril, embora data e hora ainda não estejam confirmadas
A Liga Portugal divulgou esta segunda-feira os horários dos jogos das jornadas 26 e 27 do campeonato. As grandes novidades vão para o adiamento do Sporting-Tondela e do Casa Pia-Sp. Braga, ambos da ronda 26 da prova.
Jogadores durante o Tondela-Sporting da primeira voltaJosé Gageiro/Movephoto
O encontro em Alvalade, que deveria disputar-se no fim de semana de 14 e 15 de março, será reagendado para uma "data a definir", devido à participação dos leões nos oitavos de final da Liga dos Campeões, já o duelo entre gansos e minhotos foi reagendado para 23 de abril - data ainda a confirmar -, dando mais descanso à equipa de Carlos Vicens para preparar os dois embates contra o Ferencvaros nos oitavos de final da Liga Europa. O Sp. Braga defronta os húngaros a 12 (primeira mão) e 18 (segunda mão) de março.
Também presente nos oitavos de final da Liga Europa está o FC Porto. Os dragões, que não tiveram o encontro da 26.ª jornada reagendado, ao contrário de Sporting e Sp. Braga, vão defrontar o Estugarda a 12 de março (primeira mão) e 19 de março (segunda mão). Entre as duas mãos da eliminatória europeia, os dragões irão receber o Moreirense, a 15 de março, pelas 20h30.
Jornada 26
Sábado, 14 de março
V. Guimarães–Famalicão, 15h30 – Sport TV
Gil Vicente–Alverca, 18h00 – Sport TV
Arouca–Benfica, 20h30 – Sport TV
Domingo, 15 de março
Nacional–Estoril, 15h30 – Sport TV
AVS SAD–Santa Clara, 15h30 – Sport TV
Rio Ave–Estrela da Amadora, 18h00 – Sport TV
FC Porto–Moreirense, 20h30 – Sport TV
Quinta-feira, 23 de abril
Casa Pia–Sp. Braga, 20h15 – Sport TV*
A definir
Sporting–Tondela – Sport TV
Jornada 27
Sexta-feira, 20 de março
Estrela da Amadora–Casa Pia, 20h15 – Sport TV
Sábado, 21 de março
Moreirense– Arouca, 15h30 – V+
Famalicão–Nacional, 15h30 – Sport TV
Santa Clara–Gil Vicente, 18h00 – Sport TV
Benfica–V. Guimarães, 18h00 – BTV
Tondela–AVS SAD, 20h30 – Sport TV
Domingo, 22 de março
Estoril–Rio Ave, 15h30 – Sport TV
Alverca–Sporting, 18h00 – Sport TV
Sp. Braga–FC Porto, 20h30 – Sport TV
*Jogo sujeito a confirmação
