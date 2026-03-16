Joan Laporta reeleito presidente do Barcelona com quase 70% dos votos

No total, votaram 48.480 sócios do clube catalão, dos 114.504 que tinham direito de voto, o que representa 42,34%.

Edição de 10 a 16 de março

Joan Laporta foi reeleito presidente do Barcelona para os próximos cinco anos, ao conseguir quase 70% nos votos nas eleições realizadas no domingo.



Joan Laporta reeleito presidente do Barcelona EPA

Laporta obteve 32.934 votos, correspondentes a 68,18%, enquanto Vítor Font, o seu rival nas urnas, ficou-se pelos 14.385 (29,78%).

"O resultado é contundente e vai-nos dar tanta força que nos tornará imparáveis", disse o vencedor das eleições de 2026, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

No total, votaram 48.480 sócios do Barcelona, dos 114.504 que tinham direito de voto, o que representa 42,34%.

O advogado de 63 anos, já havia batido Font nas eleições de 2021, vai regressar às suas funções em julho, depois de se ter demitido há algumas semanas, no quadro do processo eleitoral.

Joan Laporta já tinha sido presidente do Barcelona uma primeira vez entre 2003 e 2010.