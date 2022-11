Pelé hospitalizado depois de não responder à quimioterapia

Aos 82 anos, a lenda do futebol brasileiro encontra-se a lutar contra um cancro.

Pelé foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, esta terça-feira. O ex-jogador brasileiro encontra-se a lutar contra um cancro e terá apresentado um quando clínico "inesperado" com um "inchaço generalizado".



REUTERS/Paulo Whitaker

Segundo a notícia avançada pela ESPN Brasil, a lenda do futebol mundial estará agora a ser submetido a vários exames para uma avaliação médica mais aprofundada.

No ano passado o ex-atleta teve de ser submetido a uma cirurgia para remover um tumor no cólon sendo, desde essa altura, frequente a sua presença em hospitais. Ainda assim, de acordo com a imprensa brasileira, esta ida "não estava programada", tendo o homem de 82 anos sido levado para o hospital pela mulher, Márcia Aoki, e um cuidador.

Pelé terá sido diagnosticado com um "quadro de anasarca (inchaço generalizado), síndrome edemigêmica (edema generalizado) e ainda insuficiência cardíaca descompensada". Numa altura em que os tratamentos para o cancro (quimioterapia) parecem não estar a fazer efeito, o ex-futebolista deu entrada na unidade de saúde com um quadro de "confusão mental" e dificuldades alimentares.

Até ao momento, não existe qualquer previsão para o futebolista ter alta.