Pelé volta a ser internado no hospital para continuar tratamentos a um tumor

Em setembro, o antigo jogador da seleção brasileira passou um mês nesse mesmo hospital, depois de lhe ter sido detetado um tumor no colón em exames de rotina.

O antigo futebolista brasileiro Pelé voltou hoje a ser internado num hospital de São Paulo para continuar os tratamentos a um tumor no colón, mantendo-se num "estado estável", revelou fonte hospitalar.







Em comunicado, o hospital Albert Einstein especificou que o ex-jogador de 81 anos está bem e que deverá ter alta nos próximos dias.Em setembro, Pelé passou um mês nesse mesmo hospital, depois de lhe ter sido detetado um tumor no colón em exames de rotina.Durante esse período, o histórico jogador brasileiro foi operado e passou 10 dias na unidade de cuidados intensivos, primeiro devido a complicações com a cirurgia e depois por causa de dificuldades respiratórias.Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, sofreu inúmeros problemas de saúde nos últimos anos, principalmente em 2019, quando foi internado em Paris e depois transferido para São Paulo por causa de um problema renal.