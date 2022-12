Pelé não está internado nos cuidados paliativos, dizem filhas

Ex-jogador de 82 anos encontra-se internado para reavaliação do tratamento ao cancro e para tratar de uma infeção respiratória.

Pelé não se encontra internado nos cuidados paliativos, afirmaram as suas filhas esta segunda-feira. O jogador foi internado no dia 29 de novembro no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o jornal Folha de São Paulo indicou que se encontrava nos cuidados paliativos porque a quimioterapia tinha deixado de surtir efeito.