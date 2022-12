Porque é que o Cancelo não está a jogar nada na seleção?

Alguém notou isto? E, já agora, depois de uma espécie de promessa com o Uruguai, Ronaldo voltou a parecer um peixe fora de água, sem ritmo, sem posição, sem rins, sempre ao lado do jogo, ou fora dele. Realmente, como diz um amigo meu, merecia outro fim de carreira, mas o ego não o deixa ver que está na hora de ir buscar muitos milhões lá para a Arábia e deixar a verdadeira competição para outros. Infelizmente, Ronaldo acabou. Algum dia tinha de ser. Era bom que Fernando Santos visse isto, mas é pedir de mais, certo?!

É uma dúvida que me assalta, confesso que não consigo perceber, por mais que me esforce. Vejamos: o João Cancelo, defesa direito (e esquerdo) é, porventura, o melhor a jogar no competitivo campeonato inglês. Bom, é o melhor a jogar em qualquer campeonato. Já o era em Itália, mas subiu ainda um patamar quando passou a ser treinado pelo Guardiola. Preenche toda a lateral, ora a atacar, ora a defender. Vai à linha, vai para dentro, finta com técnica, cruza, serve e chuta como poucos à baliza. É uma defesa repentista, como se diz na gíria futebolística, e desses não há muitos. Tê-lo é meio caminho para tornar a equipa ofensiva e desequilibradora.