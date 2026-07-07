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Treinador detido por abusar sexualmente de criança em Vila Real de Santo António

CM 10:21
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Suspeita-se que existam outras crianças vítimas dos atos praticados pelo agressor.

Um treinador de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na segunda-feira, por suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 12 anos, em Vila Real de Santo António.

Polícia Judiciária PJ xxx
Polícia Judiciária PJ xxx Duarte Roriz

De acordo com o comunicado da PJ, o suspeito aproveitou-se da confiança que detinha para cometer os abusos, partilhando imagens e vídeos da exibição dele próprio em atos sexuais, que permitiram identificar outras vítimas.

A PJ emitiu mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito. Durante a busca domiciliária, foram recolhidas provas importantes e suspeita-se que existam outras crianças vítimas dos atos praticados pelo agressor.

"O detido será presente à autoridade judiciária competente, para interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação", lê-se no comunicado.

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