Oficial: Fernando Santos deixa seleção do Azerbaijão

Fernando Santos chegou a acordo para rescindir o contrato com a Federação de Futebol do Azerbaijão (AFFA).



Fernando Santos no Mundial 2022

“Não posso deixar de agradecer ao Presidente da Federação o respeito e a consideração pessoal que sempre teve para comigo. Agradeço também ao povo do Azerbaijão a hospitalidade e o carinho que me demonstrou ao longo deste período. O objectivo que me foi proposto pela Federação do Azerbaijão em junho de 2024 foi o de reformular as bases do futebol do país sob o ponto de vista técnico e infra-estrutural, passando pelos quadros competitivos e pela formação, com vista a apresentar uma equipa competitiva na fase de qualificação para o EURO 2028. Apresentei, com as devidas adaptações, um plano abrangente, em Setembro de 2024, à semelhança de outros projectos que elaborei em federações onde trabalhei. Espero que esse projecto possa vir a ser útil à AFFA e que motive o investimento necessário para criar e desenvolver talentos futebolísticos que possibilitem melhores resultados no futuro. Desejo a todos as maiores felicidades", referiu em comunicado.

Ao leme da seleção do Azerbaijão, Fernando Santos somou dois empates e nove derrotas em 11 jogos.