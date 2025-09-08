US Open: Alcaraz destrona Sinner e conquista sexto 'major' da carreira

Com esta vitória o tenista espanhol de 22 anos sobe ao primeiro lugar do ranking ATP.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz redimiu-se da derrota de Wimbledon e bateu Jannik Sinner na final do Open dos Estados Unidos, conquistou o sexto 'major' da carreira e destronou o italiano da liderança do ranking mundial.



Carlos Alcaraz celebra vitória no Open dos Estados Unidos, em Nova Iorque AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Numa final que começou cerca de 50 minutos atrasada, devido a questões de segurança pela presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Arthur Ashe Stadium, o número dois do mundo exibiu-se a melhor nível e impôs-se ao transalpino, sagrando-se bicampeão do torneio nova-iorquino em quatro sets, pelos parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, depois do primeiro triunfo em 2022.

O jovem natural de Múrcia, de 22 anos, entrou melhor no encontro e criou duas oportunidades de 'break' logo no primeiro jogo de serviço do adversário, que não foi capaz de anular o segundo e foi quebrado, permitindo a Alcaraz assumir a liderança do marcador.

Mais errático e inconstante, o tenista italiano, de 24 anos, não conseguiu ameaçar o ascendente do espanhol, aparentemente mais confortável e menos nervoso, e no sétimo jogo voltou a ser quebrado (2-5), perdendo o set inaugural no oitavo jogo ao fim de 38 minutos, após registar seis 'winners' e nove erros não forçados face aos 11 pontos ganhantes e apenas duas faltas não provocadas do opositor.

Com um set abaixo, Jannik Sinner teve a capacidade de 'limpar' a cabeça, estabilizar e colocar em prática um ténis mais agressivo e eficaz, bastando um 'break' no quarto jogo (3-1) para adjudicar a segunda partida, depois de cometer menos erros (7) que o adversário (10).

Num duelo muito intenso e equilibrado, o murciano reagiu bem à igualdade no marcador e, no terceiro set, voltou a fazer a diferença com a sua potente pancada de direita, sobretudo cruzada, enquanto beneficiou novamente do maior desacerto e a descida de nível do adversário, que registou somente um 'winner' contra os 11 do espanhol. Ao efetivar dois 'breaks', Alcaraz recuperou a liderança, comandando por dois sets a um.

Obrigado a vencer o quarto parcial para manter a defesa do título do quarto 'major' da época, Sinner ainda salvou dois 'break points' logo no arranque, mas precisou de 13 minutos para fechar o seu primeiro jogo de serviço, num 'court' de bancadas repletas de muitas estrelas do cinema, da música e do desporto, como Bruce Springsteen, Sting, Pink, Courteney Cox, Sérgio Garcia, Steph Curry, Martina Navratilova, Stefan Edberg, Marat Safin, Lindsey Vonn, Pep Guardiola, Checo Perez, Danny Devito, Jerry Seinfield e Spike Lee.

Sempre a pressionar e a recorrer a um jogo mais variado, apanhando por vezes o italiano desprevenido, o campeão do 'major' norte-americano de 2022 alcançou o desequilíbrio no quinto jogo (3-2), sobretudo após beneficiar de uma dupla falta do italiano, e reforçou a vantagem no seu serviço.

Sem vacilar e mantendo o ritmo intenso, Carlos Alcaraz manteve-se mais consistente que o opositor e, ao fim de duas horas e 42 minutos, encerrou a discussão pelo troféu da 139.ª edição do Open dos Estados Unidos, ao terceiro 'match point', conquistando o sexto 'major' da carreira e recuperando a liderança do ranking ATP, cedida em setembro de 2023.

Carlos Alcaraz tornou-se hoje, aos 22 anos, quatro meses e dois dias, no segundo mais jovem jogador a deter seis títulos do Grand Slam, depois do sueco Bjorn Borg, então com 22 anos, um mês e três dias, além de ser o mais novo jogador a ganhar múltiplos títulos nas três diferentes superfícies, a terra batida de Roland Garros, a relva de Wimbledon e o piso rápido do Open dos Estados Unidos.