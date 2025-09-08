Jovem promessa do surf português morre aos 12 anos

A comunidade do surf nacional despediu-se de um talento que partiu demasiado cedo.

Zion Brocchi, considerado uma jovem promessa do surf português, perdeu a vida no passado sábado, 6 de setembro, aos 12 anos, após uma luta contra um tumor cerebral.

Foi a mãe do menino, Vânia Brocchi, que anunciou a triste notícia nas redes sociais: "No amanhecer desse dia, Zion descansou. Cumprimos sua missão, campeão eternizou."

A Associação Nacional de Surfistas também deixou uma homenagem ao jovem: "Foi com enorme tristeza que a comunidade do surf nacional recebeu a notícia da partida do pequeno Zion. Até sempre! Que descanses em paz."

Siga aqui o Vidas no WhatsApp para ficar a par das notícias dos famosos