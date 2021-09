O novo Barcelona não mete medo a ninguém

Primeiro saiu Neymar, depois seguiram-se Vidal, Rakitic ou Suárez e agora Griezmann e Messi. A equipa catalã, campeã espanhola pela última vez em 2019, está num processo de renovação. Antes do jogo com o Benfica, fomos ver quem são e o que valem as novas figuras.

Há 60 anos que o Benfica não ganha ao Barcelona. A única vitória aconteceu na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1961 (3-2). Seguiram-se seis confrontos na UEFA, com três empates e três triunfos catalães.



Esta quarta-feira, no estádio da Luz, em jogo da 2ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, o Benfica tem hipótese de quebrar este longo jejum. É que este Barcelona, que ao fim de 21 anos ficou sem Messi, atravessa uma grave crise financeira e desportiva, como se viu pelos recentes maus resultados (derrota em casa, por 3-0, frente ao Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, e empates contra Granada e Cádiz no campeonato).



Mas a queda do colosso europeu já começou há mais tempo, nomeadamente em 2017, com a ida de Neymar para o Paris Saint-Germain, seguindo-se as saídas, nas épocas seguintes, de outras figuras da equipa culé, como Vidal, Rakitic e Suárez e, já esta época, de Griezmann e Messi.