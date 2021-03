Barçagate. Como Bartomeu afundou o Barcelona

O que leva a direção de um dos clubes mais poderosos do mundo a contratar uma empresa para denegrir a imagem dos seus jogadores e antigas lendas? O Barçagate, como ficou conhecido, foi revelado em fevereiro do ano passado mas teve atualizações esta segunda-feira, com a polícia de Barcelona a fazer buscas em Camp Nou e a deter o antigo presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, e outros três membros da sua direção: Óscar Grau, CEO do Barcelona, Román Gómez Ponti, diretor do departamento jurídico do clube, e Jaume Masferrer, ex-assessor e braço direito de Bartomeu. Pelo meio, o Barcelona afundou-se desportiva e financeiramente, sequestrado pelo contrato da sua maior estrela, Lionel Messi, e ameaçado pela sua possível saída no verão do ano passado.

Ato I: Um milhão para denegrir a imagem dos próprios jogadores



Tudo começou a 17 de fevereiro de 2020. No programa "Què t'hi jugues", da Cadena SER, foi revelado que o Barcelona tinha contratado uma empresa, a I3 Ventures, para atacar, através de contas fantasma nas redes sociais, personalidades do clube e opositores da direção de Bartomeu.