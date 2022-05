Foram divulgados os nomes dos árbitros que estarão presentes no Mundial de 2022 no Qatar. Entre os 36 escolhidos, existem pela primeira vez três mulheres: Stephanie Frappart, Salima Mukansanga e Yoshimi Yamashita.

As mulheres que vão arbitrar o Mundial do Qatar

Três árbitras vão apitar os jogos do Mundial de Futebol masculino que vai ocorrer este ano no Qatar. A francesa Stephanie Frappart, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita vão fazer história como as primeiras mulheres a arbitrar um Mundial de Futebol masculino.