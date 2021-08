Messi podia ter assinado de borla com o Barcelona?

Liga espanhola recusou o acordo entre o argentino e o Barcelona que previa uma redução de 50% do seu salário. A razão? A folha salarial excederia as receitas do clube. Mesmo que Messi aceitasse ficar de borla, Barcelona teria de limpar 25% dos salários do plantel para o poder inscrever.

Mais de 20 anos e 34 títulos depois, Lionel Messi está de saída do Barcelona - que não conseguiu renovar com o seu capitão por dificuldades financeiras. O acordo foi fechado e o argentino até aceitou reduzir o seu salário para metade mas, no fim, os regulamentos da liga espanhola impediram a sua inscrição. Mesmo que Messi aceitasse ficar no Barcelona de borla, o clube teria de se livrar de 25% da folha salarial do plantel antes de poder receber o seis vezes Bola de Ouro. A próxima paragem é o Paris Saint-Germain, onde vai ter o mesmo corte salarial num clube milionário.





Por que razão Messi não assina de borla com o Barcelona?