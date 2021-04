O mês das decisões: FC Porto sem treinador, os portugueses de Lille e CR7 fora da Champions

Na Europa, a liga francesa é mesmo um campeonato à parte. Se em Portugal há três equipas dominantes (Benfica, FC Porto e Sporting), em Espanha duas (Real Madrid e Barcelona) e na Alemanha uma (Bayern de Munique), em França ninguém manda. Isto é, os milionários do Paris Saint-Germain até têm dominado a prova, mas isso foi algo que apenas começou há uma década.

Se formos ver a lista de vencedores da prova, que teve a primeira edição em 1932/33, o Saint-Étienne ainda é o líder, com 10 títulos de campeão, seguindo-se Paris Saint-Germain e Marselha (9), Mónaco e Nantes (8), Lyon (7), Bordéus e Stade de Reims (6), Nice e Lille (4) – sendo que uma das vitórias do Lille foi como Olympique Lillois, um dos clubes que, após a fusão com o SC Fivois, em 1945, daria origem ao atual Lille.

Há ainda mais dois clubes com dois títulos de campeão (Sète e Sochaux), e seis com um título (sete se incluirmos nessa lista, como alguns fazem, o Olympique Lillois). Ou seja, e se o Lillois for avaliado de forma independente do Lille, há um total de 19 campeões em França (em Portugal são cinco, em Espanha são nove, na Alemanha são 11, em Itália são 16 e na Inglaterra são 24).