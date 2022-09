Benfica vence em Turim e soma 12.º triunfo seguido na temporada

O Benfica partilha a liderança do Grupo H com o Paris Saint-Germain, com seis pontos.

O Benfica manteve-se hoje 100% vitorioso nesta temporada, ao vencer em casa da Juventus, por 2-1, em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol.







A Juventus ainda se colocou em vantagem, por Milik, aos 04 minutos, mas João Mário (43), de grande penalidade, e David Neres (55) deram a 12.ª vitória da temporada às 'águias'.Com este triunfo, o Benfica partilha a liderança do Grupo H com o Paris Saint-Germain, com seis pontos, enquanto Juventus e Maccabi Haifa, que perdeu em casa com os franceses, por 3-1, ainda não pontuaram.