Ronaldo no Sporting: mais um a ceder ao apelo do coração?

A hipótese foi avançada em Itália. Mas, a acontecer, não será antes de 2022, ano em que acaba o contrato com a Juventus. Para voltar a Alvalade, irá perder milhões – só o fará mesmo pela ligação sentimental, tal como aconteceu com Pepe no FC Porto ou Rui Costa no Benfica.