O fim de uma era no wrestling: John Cena reformou-se

Ao longo de mais de 20 anos John Cena foi uma das figuras mais conhecidas do mundo do wrestling. Foi o favorito dos fãs e também o mais odiado exceto pelos mais novos que sempre torceram por ele). A sua carreira nas lutas falsas chegou ao fim este sábado.
Na "luta" de despedida - que está a ser anunciada há mais de um ano -, Cena perdeu com o austríaco Gunther por desistência, como é hábito no mundo do wrestling: as grandes estrelas que se reformam tentam passar a tocha àquele que acreditam ser o futuro da modalidade.
Desde a sua estreia em 2002, Cena conquistou 17 títulos mundiais (o recorde dentro da empresa WWE) e quase todos os outros títulos que havia para ganhar. E apesar da sua técnica em ringue ser bastante criticada, o seu trabalho de personagem foi sempre saudado. Desde o rapper Doctor of Thuganomics ao herói americano, passando pelo super-herói da vida real, Cena passou sempre uma mensagem de "lutar até ao final" e "nunca desistir".
Além de wrestler e ator de Hollywood, Cena é também uma das celebridades que concedeu mais desejos no programa Make-A-Wish, que ajuda a realizar os sonhos de crianças com doenças graves. No total foram mais de 650 desejos que Cena realizou.
Através de um vídeo publicado nas redes sociais, a WWE prestou uma sentida homenagem ao autor do 'You Can't See Me', com vários momentos dos mais de 22 anos de carreira que o norte-americano teve como wrestler profissional.
Passados 23 anos nos ringues, Cena retira-se passando a ser um embaixador da WWE, a sua empresa de sempre.
