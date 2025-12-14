Diogo Ribeiro bate recorde nacional dos 50 metros mariposa

Diogo Ribeiro, cujo anterior máximo já lhe pertencia (22,69) bateu o terceiro recorde nacional nos presentes campeonatos.

O nadador Diogo Ribeiro bateu este domingo o recorde nacional dos 50 metros mariposa, com 22,48 segundos, durante as eliminatórias da prova dos Nacionais de piscina curta, que decorrem em Leiria.



O nadador Diogo Ribeiro /FP Natação

Diogo Ribeiro, cujo anterior máximo já lhe pertencia (22,69) e tinha sido obtido há um ano nos Nacionais de Tomar, bateu o terceiro recorde nacional nos presentes campeonatos, ao nadar no sábado os 50 metros livres em 21,15 segundos e integrar a estafeta mista do Benfica que bateu o recorde nacional dos 4x50 metros estilos (1.44,20 minutos), juntamente com Miguel Duarte, Rita Barros e Rebeca Leonor.

Igualmente no sábado, Ana Pinho Rodrigues bateu o recorde nacional dos 50 metros bruços, ao baixar pela primeira vez a fasquia dos 30 segundos, conseguindo 29,98.