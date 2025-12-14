Sábado – Pense por si

Desporto

Benfica goleia na visita ao Moreirense com um 'hat-trick' de Pavlidis

Lusa 20:08
As mais lidas

Benfica venceu o Moreirense por 4-0.

O Benfica goleou este domingo por 4-0 na visita ao Moreirense, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o grego Pavlidis a marcar três golos no regresso dos 'encarnados' aos triunfos.

Benfica goleia Moreirense com destaque para Pavlidis
Benfica goleia Moreirense com destaque para Pavlidis HUGO DELGADO/LUSA

Em Moreira de Cónegos, o avançado dos 'encarnados' Pavlidis conseguiu um 'hat-trick', com golos apontados aos 36, 57 e 70 minutos, passando a somar 13 tentos no campeonato, que lhe garantem a liderança da lista de melhores marcadores. O outro golo foi apontado pelo norueguês Aursnes, aos 76.

Com este resultado, o Benfica, que na ronda anterior empatou com o Sporting (1-1) continua em terceiro, com 32 pontos, a três dos 'leões' e a cinco do líder FC Porto, que só joga segunda-feira com o Estrela da Amadora, enquanto o Moreirense não vence há quatro rondas e é oitavo, com 20.

Tópicos Futebol Moreirense Futebol Clube Sport Lisboa e Benfica Moreira de Cónegos
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Benfica goleia na visita ao Moreirense com um 'hat-trick' de Pavlidis