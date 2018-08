O impensável aconteceu e Luka Modric ultrapassou Cristiano Ronaldo na corrida ao prémio de Melhor Jogador do Ano para a UEFA. Talvez como sinal de uma possível surpresa, o português não se apresentou no Fórum Grimaldi esta quinta-feira, por estar a treinar com a equipa da Juventus. A justificação foi anunciada após o mesmo ter ganho aquele que acabou por ser o prémio de consolação da tarde, o de melhor avançado do ano para a UEFA.

Do outro lado, o croata teve o culminar de uma época para mais tarde lembrar: liderou o meio-campo do Real Madrid à quarta Liga dos Campeões conquistada, três delas consecutivas, juntando ao feito a final do Campeonato do Mundo pela inesperada Croácia e a distinção de melhor jogador da competição. Agora é o melhor jogador do ano para a UEFA – e o melhor médio também.

No final da cerimónia, o médio de 31 anos não continha a felicidade e não esqueceu os colegas de equipa na hora de agradecer. "É um momento incrível para mim, sinto-me orgulhoso por este grande prémio e gostava de agradecer a todos os que votaram em mim, ao meu clube e aos meus colegas e treinadores que me apoiam sempre nos momentos bons e menos bons. Este prémio também é deles", referiu em pleno palco do Forum Grimaldi.

No entanto, o grande elogiado por Modric foi o seu pai: ""Foi a pessoa que me levou ao meu primeiro treino, sempre me encorajou a lutar pelos meus sonhos, a nunca desistir. Devo-lhe muito por quem sou hoje".

Houve, no entanto, quem não concordasse com a condecoração da estrela croata. Em reacção ao jornal Record, o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, considerou "simplesmente ridículo" a entrega do prémio a Modric e lembrou o percurso de Cristiano Ronaldo em 2017/18. "O futebol joga-se dentro das quatro linhas e aí Cristiano Ronaldo ganhou", terminou.



Depois do evento, o director executivo da Juventus explicou a ausência do português por "assunto pessoal". "Tudo o que posso dizer foi que foi uma decisão pessoal e que foi tomada durante a manhã desta quinta-feira. O clube limita-se a respeitar e queremos dizer que estamos profundamente desapontados pelo facto de ele não ter conquistado o troféu. Isto é pelas exibições na Liga dos Campeões, não pelas exibições no Mundial", disse à Sky Sports.

Ronaldo, que venceu a Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva ao serviço do Real Madrid antes de se transferir para a Juventus, era finalista do prémio ao lado do vencedor, um antigo colega de equipa, e do egípcio Mohamed Salah, finalista vencido na 'Champions' pelo Liverpool.

A favor do internacional português, de 33 anos, estavam os 15 golos que apontou em 13 jogos na maior prova europeia de clubes, numa época em que fez 44 golos em igual número de jogos em todas as competições. Se conquistasse o prémio de Jogador do Ano seria o seu terceiro troféu consecutivo e o quarto na carreira (venceu em 2014, 2016 e 2017). A esta distinção juntaria as cinco Bolas de Ouro e os 19 prémios de melhor marcador das mais variadas provas nacionais e internacionais. Ao invés disso, restou-lhe o prémio da UEFA de Avançado do ano.



A decisão foi de um júri composto por 80 treinadores de clubes e 55 jornalistas seleccionados pelo grupo European Sports Media. A UEFA considerou que "apesar de não ser um goleador", Modric "mostrou toda a sua capacidade de remate com um golo sensacional frente ao APOEL na fase de grupos". Além disso, "ajudou o Real Madrid a dominar a final de Maio frente ao Liverpool" graças a "um posicionamento e controlo de bola exemplares". O colectivo considera ainda que "não é fácil capitanear um país com o tamanho da Croácia até à final de um Campeonato do Mundo" e que "Modric consegui-o com enorme elegância".

O croata foi eleito também como melhor médio, ao lado de colegas de equipa: o costa-riquenho Keylor Navas, antigo colega de Ronaldo nos madrilenos, recebeu o prémio de melhor guarda-redes, com outro jogador dos 'merengues', o espanhol Sergio Ramos, eleito melhor defesa.





Começa agora a espera para os The Best FIFA Awards, que irão coroar o "verdadeiro" Melhor Jogador do Mundo de futebol. A cerimónia terá lugar em Londres, no dia 24 de Setembro, e os prémios da UEFA costumam servir como antevisão aos do organismo máximo do futebol, como aconteceu nos últimos dois anos em que Ronaldo venceu. Os 10 nomeados para o grande troféu são Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Raphael Varane, Sergio Ramos, Kylie Mbappé, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Mohamed Salah, Luka Modric e Cristiano Ronaldo.