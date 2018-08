Ex-presidente leonino recorda autógrafos que o guarda-redes deu às filhas.

Bruno de Carvalho foi ao baú das fotografias e encontrou uma imagem de 2010 em que Rui Patrício posou para uma foto com a sua filha mais velha, Catarina, tinha ela 7 anos. O antigo líder do Sporting conta ainda numa publicação que fez no Instagram que o guarda-redes assinou uma camisola depois da Taça de Portugal deste ano para outra das suas filhas, Diana, fã do jogador.



O ex-presidente leonino termina com uma constatação. "E depois... O karma e a ingratidão são tramados..."



Leia a publicação na íntegra:



"Quem diria que o Rui Patrício conviveu com a minha filha Catarina tinha ela 7 anos, e que das últimas coisas que fez, depois da Taça de Portugal, foi assinar sozinho uma camisola dele para a Diana, de 3 anos, por ser o seu jogador favorido... E depois... o karma e a ingratidão são tramados..."