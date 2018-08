Um golo madrugador dos helénicos ainda fez as "águias" suar mas a cabeça de Jardel, uma grande penalidade oferecida a Salvio e um remate de Pizzi viraram a eliminatória. Já na segunda parte, novamente Salvio da marca de 11 metros, colocou o resultado final em 4-1.

O Sport Lisboa e Benfica venceu esta quarta-feira, em Salónica, o PAOK da Grécia, por 4-1, em jogo a contar para a 2ª mão do play-off que dá acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



As "águias" ainda se viram fora da prova milionária, após um golo aos 13 minutos do sérvio Prijovic, que deu vantagem aos helénicos no Estádio Toumba. Mas, após a conversão de um canto de Pizzi aos 20 minutos, Jardel apareceu na área para empatar a eliminatória.



Seis minutos depois, uma asneira do guarda-redes grego Paschalakis ofereceu ao emblema da Luz a oportunidade de se adiantar na partida. Através da marca dos 11 metros, Salvio não desperdiçou. Aos 39 minutos, o entendimento entre Cervi, Grimaldo e Pizzi deu uma vantagem tranquila ao Benfica no fim da primeira parte.



No começo da segunda, mais um penalti: asneira do cabo-verdiano Varela e Salvio a ampliar o marcador para as "águias" e a fechar o marcador nos 4-1.



Com a vitória no conjunto das duas mãos por 5-2, após o empate obtido no Estádio da Luz, o Benfica segue agora para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O sorteio, no qual já estava assegurado o FC Porto na qualidade de campeão português, está agendado para as 17h00 portuguesas de quinta-feira, no Mónaco.