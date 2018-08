O agente reagiu à entrega do prémio de Jogador do Ano da UEFA ao croata.

Jorge Mendes reagiu à entrega do prémio de Jogador do Ano da UEFA a Luka Modric. Ao Record, disse ser "ridículo", lembrando o percurso de Cristiano Ronaldo em 2017/18.



Leia as declarações do agente ao jornal.