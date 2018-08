"Acho estranho que aos 33 anos tenha deixado o Real Madrid, com o qual ganhou três Ligas dos Campeões consecutivas para iniciar uma nova aventura. Eu, aos 32 anos - embora com muitos clubes a me quererem - retirei-me porque estava cansado. Ele não parece estar, definitivamente. Mas será que foi a Juventus a contactá-lo ou o empresário a oferecê-lo? Não consigo compreender esta operação".

Michel Platini dá esta quarta-feira uma longa entrevista ao L'Équipe e num dos pontos é abordada a mudança de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus. A resposta do antigo presidente da UEFA promete fazer correr rios de tinta. O francês disse não compreender a transferência e levanta mesmo dúvidas sobre o interesse do clube italiano no craque.