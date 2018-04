Petição com 4470 assinaturas pede reconhecimento das edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 1922 e 1938.

Uma petição com 4470 assinaturas foi entregue no Parlamento exigindo que sejam reconhecidas as edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 1922 e 1938. Segundo o Correio da Manhã, o primeiro signatário da petição é o gestor de produtor do Sporting, Paulo Almeida, e o documento aguarda a análise da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.



Ao CM, o vice-presidente da comissão que vai analisar a petição, Pedro do Ó Ramos (PSD), explicou que "o reconhecimento de títulos não é uma competência da Assembleia", mas que tal "não significa que o tema não chegue a discussão no hemiciclo se forem cumpridos os requisitos legais". Neste caso, foi ultrapassado o mínimo exigido para que a mesma seja analisada, 4 mil assinaturas.



"A Federação Portuguesa de Futebol não reconhece as 17 edições do Campeonato de Portugal (única prova nacional disputada entre 1922 e 1938) não respeitando assim a história dos Clubes e Jogadores que venceram dentro de campo", diz a petição, acrescentando: "em 2021, Portugal celebra 100 anos de campeonatos nacionais por isso terão de haver 100 campeões". A FPF não reconhece a competição e, como tal, não inclui os títulos aí conquistados no seu palmarés. Para o organismo que tutela o futebol nacional, o Sporting tem 11 títulos de campeão, enquanto os peticionários defendem que são 22 - os "leões" são o clube mais prejudicado com esta não inclusão.



No início do ano, a direcção da FPF convidou as universidades de Lisboa, Porto e Coimbra para a nomeação de elementos para a comissão técnica independente que vai estudar a categorização das competições internas.



A questão do número de títulos do Sporting foi iniciada por Bruno de Carvalho. O presidente dos "leões" tem reclamado que o seu clube tem 22 campeonatos nacionais, por o clube ter vencido quatro Campeonatos de Portugal, prova que foi também conquistada por Olhanense, Marítimo, Carcavelinhos e Belenenses. O primeiro campeonato português reconhecido é o de 1934/35, prova que foi ganha pelo FC Porto.