Nunca nos últimos cinco anos os árbitros nacionais deram concederam tanto tempo adicional (vulgo "descontos") nos jogos da Liga portuguesa. O tempo adicional concedido aumentou um minuto, em média, durante esta temporada.Os treinadores dos três maiores clubes nacionais (Benfica, FC Porto e Sporting) têm tido queixas relativamente ao "tempo efectivo de jogo", que tem vindo a ser prejudicado pelas decisões demoradas do vídeo-árbitro (VAR). Segundo Rui Vitória o tempo médio útil de jogo na Liga portuguesa é de apenas 49 minutos, nos 90 e poucos minutos que dura um jogo de futebol (a contar com os "descontos").Os árbitros portugueses foram, no início da presente temporada, incentivados pelo Conselho de Arbitragem a não pouparem nos minutos de compensação, segundo o jornal Público. Aparentemente a sugestão está a ser seguida. Se em 2016/2017 a média de tempo adicional atribuído por partida nas 34 jornadas foi de cinco minutos, na época actual, contabilizadas as 27 jornadas até agora concluídas, esse valor disparou para seis minutos.Em 2012/2013 a média de todo o campeonato foi de 4,9 minutos por jogo, valor que se repetiu em 2013/2014 e 2015/2016Até ao momento, a jornada em que a média de tempo adicional foi superior foi na quarta jornada, com os árbitros a cederem 7,7 minutos por jogo, em média. No total foram já atribuídos 388 minutos extra nesta época, um tempo superior ao total de cada uma das cinco épocas que a antecederam (201472015 foi a que mais se aproximou, com 380 em 34 rondas), avança o diário