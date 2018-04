Era o Cristiano Ronaldo dos anos 20 mas morreu inesperadamente e de causas misteriosas. Figura maior do Belenenses, nunca jogou pelo Porto nem era adepto do clube portista mas todos os anos, nos jogos fora no Restelo, é homenageado pelos dragões. Um sinal de respeito que parece não se perder com os tempos.

José Manuel Soares Louro, conhecido por todos como "Pepe", foi o primeiro menino bonito do futebol português, ainda nos tempos em que este adquiria o termo em inglês, football.

Nascido e criado em Belém, começou a jogar no Belenenses aos 15 anos. Apenas três anos depois (1926), estreou-se oficialmente num jogo frente ao Benfica no velhinho estádio das Amoreiras. As águias venciam por 1-4 a 15 minutos do fim e Pepe carregou a equipa para uma reviravolta histórica: os "azuis" venceram o jogo por 5-4 com um penalti convertido pelo próprio ao cair do pano.

Nesse ano, o Belenenses conquistou o seu primeiro Campeonato de Lisboa e, no ano seguinte, o seu primeiro Campeonato de Portugal. Estes feitos levaram Pepe à Selecção Nacional, em 1927. Na estreia com a camisola das quinas, marcou dois dos golos com que Portugal venceu a França. Ao todo, em 14 internacionalizações, marcou sete golos, e participou nos Jogos Olímpicos de 1928.

A 23 de Outubro de 1931 a tragédia atingiu o futebol português. Pepe sentiu fortes dores abdominais no trabalho – era reparador de máquinas no Arsenal da Marinha – e morreu no dia seguinte. Tinha 23 anos.

Durante muito tempo, especulou-se sobre a causa de morte do craque - e a explicação surgiu mais de 55 anos depois da fatalidade. Em 1988, Homero Serpa, em entrevista à A BOLA Magazine, revelou que Pepe teria morrido por envenenamento involuntário da mãe.

Naquele dia de 1931, na hora de temperar a sopa que seria o seu almoço, a mãe de Pepe terá confundido sal com soda cáustica e esse foi o seu fim. O resto da família também teve sequelas do engano da mãe mas só Pepe acabou por morrer.

No ano seguinte à sua morte, o Belenenses ergueu um memorial no Estádio das Salésias, que viria também a receber o seu nome. Quando se mudou para o Restelo, em 1956, foi também lá colocado um memorial seu.

Desde essa altura, o FC Porto homenageia o jogador, colocando uma coroa de flores junto ao memorial antes de cada duelo com o Belenenses. Pepe nunca teve qualquer ligação com o clube portista.

Em entrevista ao site MaisFutebol, o historiador João Nuno Coelho explicou que esta era apenas uma homenagem, "algo habitual naquele tempo e que se foi perdendo com o adensar das rivalidades". "Aquela foi sobrevivendo, talvez porque, a partir dos anos 60, o Belenenses perdeu muita da força que tinha até então", acrescentou.

FC Porto e Belenenses sempre mantiveram uma relação de cortesia, com o clube do Restelo a realizar homenagens a jogadores antigos do Porto como Pavão – que morreu em campo em 1973 – ou Rui Filipe – que morreu num acidente de carro em 1994. A equipa, ainda hoje, tem a tradição de entrar em campo com a bandeira do FC Porto nos jogos fora, de modo a salientar as boas relações entre os clubes.

Enquanto jogou, Pepe conquistou pelo Belenenses dois Campeonatos de Portugal e 3 Campeonatos de Lisboa. Durante a restante da história d’Os Belenenses, o clube conquistou mais cinco títulos, um Campeonato, outro Campeonato de Portugal e três Taças de Portugal - dados que mostram a influência do "pequeno menino de ouro" do Restelo.

Tal como uma personificação de Dom Sebastião chegou, impressionou e foi-se embora com a mesma rapidez. Um James Dean pela forma como deixou marca pela irreverência, com o tecnicismo que apresentava com a bola, pouco usual para o futebol praticado na altura.

"Cortem-me as pernas mas salvem-me a vida", terão sido as suas últimas palavras, que ilustram a humildade e o carácter de uma personalidade esquecida a espaços pelo futebol português. Esta segunda-feira à noite, no Belenenses – FC Porto, vai ser lembrado mais uma vez.