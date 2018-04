A única mão que ficou estendida foi a do braga e o da criança adepta do braga que, ao bom estilo de Salvador (citando as redes sociais), "fez um pirete ao presidente do Sporting". Em braga, o futuro está garantido. Neste jovem herói está, de certeza, o Salvador do futuro. É genético."

A polícia está "manietada" pelas palavras do próprio. Salvador disse aos gritos no jantar antes da final da Taça da Liga: 'Já mandei o comandante anterior para a rua, e se este não se portar bem também vai de vela'."

Durante semanas os rappers Nas e Jay-Z torcaram galhardetes através de músicas, na década de 90. A troca de insultos e acusações é considerado como um incentivador de boas canções no hip-hop. A esses confrontos chama-se beefs. O mesmo termo pode ser aplicado ao confronto entre o líder do Sporting Clube de Portugal e o dirigente do Sporting de Braga.Nos últimos dias têm voado provocações de Bruno de Carvalho para António Salvador e do dirigente bracarense para o líder do clube lisboeta. Tudo isto diz respeito a uma transferência de dois jogadores e hoje escreve-se um novo capítulo desta rivalidade. Bruno de Carvalho voltou ao Facebook para abordar a transferência para a conta bancária do Braga de 700 mil euros enquanto o clube do Minho reclamava um milhão. Pelo caminho abordou a Liga de Futebol, Polícia, Federação, Governo e ainda o Benfica.No comunicado publicado na rede social, Bruno de Carvalho assegura que "a Federação Portuguesa de Futebol não obrigou o Sporting CP a pagar nada" ao Sporting de Braga, ao contrário do que fora anteriormente sugerido. "O Braga quis enganar o Sporting CP em cerca de 300 mil euros, tendo, agora, por mera precaução nossa, recebido cerca de 100 mil euros que vai ter de devolver", garante BdC, referindo-se aos 700 mil euros transferidos pelo Sporting ao Braga."É muito bonito fazer comunicados quando ainda se anda a festejar uma vitória que, como de costume, não dá qualquer conquista, na esperança de não ter resposta", disse o presidente do Sporting, em relação à derrota por 1-0 na noite de sábado. O jogo pôs o clube de António Salvador a apenas um ponto dos leões que ficaram ainda mais afastados da luta pelo título da Liga."O Sporting CP não se rebaixa a um presidente fraco, que faz fracas as suas gentes", disse BdC depois de ter já comentado sobre o vídeo de um adepto que, em directo para a televisão após o jogo, ergueu os dois dedos do meio, dizendo que era o presidente o seu destinatário.Bruno de Carvalho atacou depois o treinador e o presidente dos bracarenses (António Salvador é um "presidente que faz do seu treinador a sua cópia, insultando e agredindo pelas costas um atleta do Sporting CP") bem como o presidente da Liga de Futebol Pedro Proença ("cativo de um G15 por quem Salvador dá a cara, e onde o verdadeiro incitador diz que ele só quer ser grande").Segundo o presidente dos verdes e brancos nem só o desporto está refém de más práticas, mas também as autoridades:



"O Instituto Português do Desporto e da Juventude acha normal que não se cumpra a lei, e que se tenha claques ilegais apoiadas e incentivadas pelos clubes" e o "Conselho de Disciplina [da Federação]… bem, do Conselho de Disciplina tudo se espera" porque "eles vão do tudo ao nada com uma rapidez tremenda", escreveu Bruno de Carvalho, referindo-se ao Benfica, o rival da Segunda Circular, e ao presidente do Sporting de Braga. "[Salvador é] um presidente que, como o seu homólogo da sua sede em Lisboa, mantém claques ilegais que passaram o jogo todo a mostrar faixas a ofender e caluniar o presidente do Sporting CP", queixou-se BdC.

"Como se vê, o Braga insiste em mentir a cada passo que dá, utilizando a táctica da sua ‘casa mãe’, a manipulação da informação e o terrorismo comunicacional", acrescenta no mesmo texto.



Bruno de Carvalho apanhou ainda o comboio das palavras que lhe foram dirigidas pelo líder bracarense esta manhã ("Nunca lutes com um porco. Em primeiro lugar porque ficas sujo e em segundo porque ele gosta", citando Bernard Shaw) para afirmar: "Assim se vê como um clube pequeno pode andar sempre a chafurdar no lamaçal provocado pelo seu presidente, que chega a utilizar campanhas de marketing para ofender instituições e presidentes que eles, só nos seus sonhos mais profundos, um dia se poderiam comparar.

O presidente dos verdes e brancos atirou ainda para o Governo nacional: "O Governo tem que ter, definitivamente, uma mão dura no futebol português, porque Salvador apenas quer desviar as atenções da sua "casa mãe" em Lisboa: os vouchers, os e-mails, a e-toupeira e os jogos para perder. Tudo isto com o apoio do Gabinete das Queixinhas...