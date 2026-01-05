A novela Rúben Amorim vs. Manchester United: O que aconteceu nos bastidores antes da sua demissão

A principal razão por detrás da saída de Amorim foi o descontentamento com o desempenho da equipa ao comando do português contratado ao Sporting em novembro de 2024 por 10 milhões de euros.

O Manchester United oficializou esta segunda-feira a demissão de Rúben Amorim do comando técnico da equipa inglesa. Segundo o jornal britânico The Times, terá sido após uma reunião "acalorada" depois do empate com os Wolves entre o treinador e o Diretor para o Futebol do clube, Jason Wilcox, que a decisão foi tomada.



Rúben Amorim foi despedido do Manchester United AP

O clube já confirmou que a principal razão por detrás da saída de Amorim foi o descontentamento com o desempenho desportivo da equipa, que gastou 250 milhões de euros no mercado de transferência ao longo dos últimos 14 meses que esteve sob o comando do português contratado ao Sporting em novembro de 2024 por 10 milhões de euros.

A reunião

Uma reunião convocada esta sexta-feira por Wilcox para discutir o empate 1-1 a 30 de dezembro contra o Wolverhampton (Wolves), que está atualmente em último lugar na liga inglesa e arrisca-se a ser despromovido, foi o ponto de viragem para Amorim. Fontes próximas da equipa relatam ao The Times que o treinador não reagiu bem às observações do diretor e “simplesmente explodiu”.

Durante o encontro, Wilcox expressou a sua desilusão com o facto de Amorim ter feito alterações na equipa que não considerou serem dignas do clube. Disse mesmo que o United não deveria precisar de se “igualar” a uma equipa com uma colocação tão má na tabela.

Segundo dados do The Times, a taxa de vitórias de Amorim em comparação com todos os treinadores da história do clube é de 38,1%. Em 63 jogos, o técnico contou com 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas. Já o outro português da lista, José Mourinho tem uma taxa de vitórias de 58,3%, sendo ultrapassado apenas por Sir Alex Ferguson com 59,7%. Rúben Amorim teve ainda a segunda menor média de golos por jogo do que qualquer outro treinador dos Red Devils, e a pior média de golos sofridos por jogo e de jogos sem sofrer golos.

A conferência de imprensa

A reunião com Jason Wilcox aconteceu antes da conferência de imprensa “explosiva” após o empate 1-1 com o Leeds onde Amorim apontou para tensões entre ele e os diretores em relação à janela de transferências de janeiro.

“Malta, parem com isto, já reparei que recebem informações seletivas sobre tudo. Vim para aqui para ser o manager do Manchester United, não para ser o treinador, e isso é claro”, afirmou, deixando claro o seu papel no clube. “Sei que o meu nome não é Tuchel, não é Conte, não é Mourinho, mas sou o manager do Manchester United”, acrescentou.

A carregar o vídeo ... Amorim dá murro na mesa e garante que não se demite: «Se não aguentam as críticas do Neville...»

Ao longo da conferência, num tom mais exaltado, Amorim repetiu várias vezes a ideia de que era manager dos Red Devils e não treinador. “Só quero dizer que sou o manager, fui muito claro quanto a isso e isto vai durar 18 meses e depois todos seguirão em frente, assim será durante 18 meses, ou até a direção decidir mudar”, disse, lançando farpas também a um dos seus críticos: Gary Neville, comentador e antigo jogador de futebol pelo Manchester United, e desafiou outros dirigentes do clube a “fazerem o seu trabalho”.

“Se as pessoas não conseguem lidar com Gary Neville e com as críticas a tudo, precisamos de mudar o clube, todos os departamentos, o departamento de scouting, o diretor desportivo, precisam de fazer o seu trabalho, vou fazer o meu durante 18 meses e depois seguiremos em frente”, concluiu.

Já na época passada, a posição de Amorim enquanto treinador foi colocada em causa depois do United ter ficado no 15º lugar da liga inglesa e não se ter conseguido classificar para a Liga dos Campeões. Neste momento a equipa encontra-se em sexto lugar na Premier League e com uma diferença de três pontos de Liverpool, em quarto lugar.

Daqui em diante, os dirigentes do Red Devils pretendem nomear um treinador interino para assumir o comando até ao final da temporada, contudo é Darren Fletcher, treinador da equipa sub-18, que vai ficar encarregue da equipa para a partida de quarta-feira contra o Burnley.

