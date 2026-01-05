Capitão Bruno Fernandes deseja o "melhor" a Ruben Amorim

Também o lateral Diogo Dalot utilizou o Instagram para assinalar a saída de Ruben Amorim, agradecendo a sua passagem por Old Trafford.

O capitão do Manchester United, o futebolista internacional português Bruno Fernandes, desejou esta segunda-feira o "melhor" ao seu compatriota Ruben Amorim, no dia em que o treinador foi despedido do comando técnico do histórico emblema inglês.



Bruno Fernandes EPA/LYNNE CAMERON

"Obrigado, mister. Desejo o melhor para si e para o seu staff técnico", lê-se numa publicação do médio de 31 anos, atualmente lesionado, na sua página oficial da rede social Instagram, juntamente com uma fotografia em que os dois aparecem abraçados durante um treino do 'red devils'.

Também o lateral Diogo Dalot utilizou o Instagram para assinalar a saída de Ruben Amorim, agradecendo a sua passagem por Old Trafford.

"Obrigado por tudo, mister. E boa sorte para o futuro", vê-se numa publicação do internacional luso, que inclui uma fotografia do jogador de 26 anos a receber instruções de Amorim durante uma partida.

A carregar o vídeo ... Amorim e o United: a cronologia de uma relação de (poucos) altos e (muitos) baixos

Amorim foi despedido pelo Manchester United, um dia depois do empate em casa do Leeds (1-1), para a Liga inglesa.

Em comunicado, o clube de Manchester agradeceu o trabalho de Ruben Amorim ao longo de 14 meses e revelou que será Darren Fletcher, antigo jogador e atual treinador da equipa de sub-18, a comandar a equipa frente ao Burnley, na quarta-feira, em jogo da Premier League.

Amorim, de 40 anos, chegou aos 'red devils' no início de novembro de 2024 e tinha contratado até ao final da temporada 2026/27, depois de pouco mais de quatro temporadas ao serviço do Sporting, no qual conquistou três campeonatos -- na última temporada, acabou por ser Rui Borges a comandar após a saída do antigo médio.

Antes, Amorim tinha treinado o Casa Pia e o Sporting de Braga, ao serviço do qual conquistado a primeira das suas três Taças da Liga.

No Manchester United, o treinador português tinha apenas 24 vitórias em 63 encontros, deixando o clube na sexta posição da Liga inglesa, com os mesmos pontos do Chelsea e a três do Liverpool, na última posição de acesso à Liga dos Campeões, além de ter chegado à final da Liga Europa na última temporada.