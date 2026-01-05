Rúben Amorim despedido do Manchester United

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Rúben Amorim foi despedido do comando técnico do Manchester United esta segunda-feira, após 14 meses no clube.
A notícia foi avançada pelo especialista no mercado de transferências, Fabrizio Romano e entretanto confirmada em comunicado.
Segundo a imprensa inglesa, a decisão dos responsáveis do clube foi tomada na manhã desta segunda-feira, horas depois da 'explosiva' conferência de imprensa do treinador português na sequência do empate em casa do Leeds (1-1).
Nessa ocasião, Rúben Amorim mostrou-se exaltado com uma pergunta e acabou por referir que os jornalistas recebiam "informações seletivas", frisando, depois, que chegou a Inglaterra para ser "o 'manager' do Man. United e não o treinador".
"Com o Manchester United no 6.º lugar da Premier League, a direção tomou, relutantemente, a decisão de que era o momento certo para fazer mudanças. Isto dará à equipa a melhor oportunidade possível de conseguir terminar o campeonato na posição mais alta possível. O clube gostaria de agradecer ao Rúben a sua contribuição e deseja-lhe o melhor para o futuro", pode ler-se no comunicado.
Darren Fletcher irá assumir o comando da equipa contra o Burnley esta quarta-feira.
Depois de uma passagem bem-sucedida pelo Sporting entre 2020 e 2024, Rúben Amorim trocou Alvalade por Old Trafford em novembro desse último ano. Nos 63 jogos oficiais em que esteve no comando dos red devils, o técnico de 40 anos conseguiu um registo de 25 vitórias e 23 derrotas, além de 15 empates.
