05 de janeiro de 2026 às 11:19

A conferência de imprensa de Ruben Amorim no dia antes de ser despedido

Visivelmente irritado na conferência de imprensa após o empate do Manchester United frente ao Leeds (1-1), Ruben Amorim colocou os pontos nos 'is' e garantiu que não se vai demitir dos red devils, clube pelo qual assinou para "ser manager e não treinador". Menos de 24 horas depois foi despedido.

