05 de janeiro de 2026 às 12:19

A tensão crescente e os dois últimos empates: Luís Pedro Sousa analisa despedimento de Ruben Amorim

O chefe de redação do Record analisa o despedimento de Ruben Amorim do Manchester United, anunciada esta segunda-feira, salientando que “não surpreende”.

