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Mundial2030: FIFA visita Estádios José Alvalade e da Luz

Lusa 16:12
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A delegação da FIFA estará hoje no Porto.

Uma equipa multidisciplinar da FIFA visitou na quinta-feira os estádios José Alvalade e da Luz, em Lisboa, numa primeira ronda de vistorias após a escolha de Portugal, Espanha e Marrocos como anfitriões do Mundial2030.

Estádio José de Alvalade
Estádio José de Alvalade

Numa nota publicada no sítio na Internet, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) indica que a delegação foi recebida pelo secretário-geral do organismo, Rui Caeiro, iniciando o dia no Estádio José Alvalade, onde o vice-presidente do Sporting André Bernardo apresentou os projetos e melhoramentos previstos para o recinto.

Durante a tarde, "a equipa de 11 elementos da FIFA" deslocou-se ao Estádio da Luz, onde Nuno Catarino, vice-presidente do Benfica, detalhou as "atualizações feitas e o projeto que o clube das 'águias'" tem para o estádio.

"A comitiva da FIFA, sempre acompanhada pela equipa da FPF liderada por António Laranjo, diretor executivo da FPF e coordenador da comissão de candidatura ao Mundial2030, teve ainda reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Governo", refere.

A FPF acrescenta que o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, recebeu a delegação da FIFA, que hoje estará no Porto.

A organização do Mundial2030 em Portugal, Espanha e Marrocos foi ratificada em 11 de dezembro de 2024 no Congresso da FIFA, numa competição que também passará pela América do Sul, nomeadamente por Argentina, Paraguai e Uruguai, que irão acolher três partidas da fase final, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

Portugal, que recebeu o Euro2004, vai organizar pela primeira vez o Campeonato do Mundo, tal como Marrocos, que, este ano, foi anfitrião, pela segunda vez, da Taça das Nações Africanas (CAN), depois da edição de 1988, enquanto Espanha já albergou o Euro1964 e o Mundial1982.

Os três estádios portugueses que vão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.

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