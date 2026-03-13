Seis georgianos suspensos por doping antes da final do Europeu de râguebi com Portugal

Os atletas, cujas identidades não foram reveladas, e um membro da equipa de apoio foram suspensos no âmbito de “investigação conjunta de larga escala” dos dois organismos.

Seis jogadores da seleção da Geórgia foram suspensos por violação do regulamento antidoping, a dois dias defrontarem Portugal na final do Rugby Europe Championship (REC), anunciaram esta sexta-feira a Agência Mundial Antidopagem (AMA) e a World Rugby.



Râguebi RECORD

Os atletas, cujas identidades não foram reveladas, e um membro da equipa de apoio foram suspensos no âmbito de “investigação conjunta de larga escala” dos dois organismos, que detetou trocas de amostras de controlos antidoping e motivação a abertura de inquérito paralelo da AMA à Agência Antidopagem da Geórgia.

A investigação, iniciada antes do Mundial de 2023 (no qual a Geórgia participou), apurou a existência de “um sistema organizado que envolve a utilização de drogas recreativas e a substituição de amostras” de controlos antidoping e levou a AMA a anunciar que “perdeu a confiança no programa antidopagem” georgiano.

A AMA e a World Rugby referem que, além da suspensão, os jogadores e membro da equipa de apoio da seleção georgiana foram alvos de uma punição, mas não revelou em que consistiu, nem quais as drogas detetadas na investigação conjunta, efetuada com base em depoimentos voluntários de pessoas envolvidas diretamente no processo.

A investigação, “iniciada quando foram identificadas irregularidades em amostras de urina”, através dos passaportes biológicos de atletas, revelou a existência de “cinco casos de substituição de amostras” e apurou que elementos da agência antidopagem da Geórgia avisavam os jogadores quando estavam prestes a ser realizados controlos.

Apesar de não ser considerada uma potência do râguebi mundial, a Geórgia tem-se afirmado como um valor emergente da modalidade, tendo participado em todos os Mundiais desde 2003 – sem nunca ultrapassar a fase de grupos – e está qualificada para a próxima edição, na Austrália, em 2027.

A seleção georgiana venceu as últimas oito edições do REC, a segunda prova mais importante do Velho Continente, depois do torneio das Seis Nações, e é considerada favorita na final de 2026, frente a Portugal, no encontro marcado para domingo, na cidade espanhola de Leganés, com início às 18h45 locais (17h45 em Lisboa).

A equipa portuguesa, que venceu o designado Torneio das Seis Nações B em 2004, apurou-se no domingo para a final deste ano, ao vencer a Espanha, por 26-7, em encontro das meias-finais, disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa.