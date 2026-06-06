Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Roland Garros: Mirra Andreeva é a nova campeã após derrotar 'qualifier' Chwalinska

Lusa 16:58
As mais lidas

Bateu na final a 'qualifier' polaca Maja Chwalinska, em dois sets.

A tenista russa Mirra Andreeva é a nova campeã de Roland Garros, tendo conquistado este sábado o primeiro título do Grand Slam com um triunfo diante da 'qualifier' polaca Maja Chwalinska, também estreante em finais de 'majors'.

Mirra Andreeva, campeã de Roland Garros
Mirra Andreeva, campeã de Roland Garros EPA

Com apenas 19 anos e um mês, a oitava jogadora mundial tornou-se na mais jovem vencedora na terra batida parisiense desde Monica Seles em 1992, após ter derrotado a 114.ª classificada da hierarquia WTA, com os parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 22 minutos.

Ao bater Chwalinska, que procurava tornar-se na primeira 'qualifier' a sagrar-se campeã do segundo 'major' da época, Mirra Andreeva soma o seu primeiro título do Grand Slam e sucede no palmarés do torneio francês à norte-americana Coco Gauff.

Tópicos Campeão Título Tenista Ténis Maja Chwalińska Mirra Andreeva
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Roland Garros: Mirra Andreeva é a nova campeã após derrotar 'qualifier' Chwalinska