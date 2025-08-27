Mundial2026: Roberto Martinez divulga convocados na sexta-feira

Portuga vai arrancar o apuramento em Erevan, a 6 de setembro, frente à Arménia.
O selecionador Roberto Martinez divulga sexta-feira a lista de convocados de Portugal para o arranque da qualificação para o Mundial2026 de futebol, a primeira desde a morte de Diogo Jota e da conquista da Liga das Nações.
Martinez divulga convocados para jogos com Arménia e Hungria
Após o trágico acidente de viação em 3 de julho, que vitimou Diogo Jota, habitual presença nos escolhidos de Martinez, e também o seu irmão, esta convocatória marca a primeira vez que a seleção nacional vai estar junta desde a morte do avançado, de 28 anos.
O arranque de equipa das 'quinas' na fase de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, a mais curta de sempre, com apenas seis jogos e todos nos próximos três meses, promete ficar marcada pela ausência de Jota, numa tragédia que também deixou para segundo plano a conquista em junho da Liga das Nações.
No Grupo F, Portugal, que é de longe o favorito do agrupamento, vai arrancar o apuramento com uma dupla jornada fora, primeiro em Erevan, em 06 de setembro, frente à Arménia, e três dias depois em Budapeste, com a Hungria, a única seleção que, na teoria, poderá criar algumas dificuldades ao lado luso. A Irlanda fecha o grupo.
O vencedor do grupo assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México, e que pela primeira vez terá um total de 48 seleções.
A lista de Martínez deverá ter poucas novidades, com Rodrigo Mora a dificilmente repetir a presença, pois conta apenas com 44 minutos esta época pelo FC Porto, e Rafael Leão, do AC Milan, com problemas físicos, a estar em dúvida.
Com a vitória na 'final four' da Liga das Nações, o treinador espanhol dificilmente fugirá ao 'núcleo duro' da seleção nacional, numa convocatória mais uma vez liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo.
As escolhas de Martínez serão divulgadas em conferência de imprensa, às 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.
