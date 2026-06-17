Mundial2026: Regressada Áustria vence estreante Jordânia

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Ana Taborda
O conjunto austríaco igualou os três pontos da Argentina.
A Áustria, de regresso à fase final 28 anos depois, venceu esta quarta-feira a estreante Jordânia por 3-1, em encontro da primeira jornada do Grupo J do Mundial de futebol de 2026, disputado em Santa Clara.
Romano Schmid, aos 20 minutos, Yazan Al Arab, aos 76, na própria baliza, e Marko Arnautovic, aos 90+12, de grande penalidade, selaram o triunfo dos europeus, enquanto Ali Olwan apontou o tento dos asiáticos, aos 50.
O conjunto austríaco igualou os três pontos da Argentina, que no outro jogo do agrupamento venceu a Argélia por 3-0, com um 'hat-trick' de Lionel Messi, enquanto os jordanos ficam a zero, como o conjunto africano.