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Mundial2026: Argentina bate Argélia com 'hat-trick' de Messi

Lusa 07:44
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A Argentina segue, para já, isolada na liderança do agrupamento, com três pontos, antes do embate entre a Áustria e a Jordânia.

A campeã Argentina iniciou na terça-feira a defesa do título com um triunfo por 3-0 sobre a Argélia, selado com um 'hat-trick' de Lionel Messi, na primeira jornada do Grupo J do Mundial2026.

Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images

Num jogo em que se tornou o primeiro jogador a participar em seis Mundiais, Messi marcou aos 17, 60 e 76 minutos, tornando-se o melhor marcador da história da prova, a par do alemão Miroslav Klose, com 16 tentos.

A Argentina segue, para já, isolada na liderança do agrupamento, com três pontos, antes do embate entre a Áustria e a Jordânia, em Santa Clara.

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