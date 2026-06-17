Mundial2026: Portugal estreia-se contra a RD Congo sem Rúben Dias

O primeiro Portugal-RD Congo da história vai ser no Estádio NRG, com capacidade para 69 mil espetadores e teto fechado, situação que impede qualquer adiamento ou interrupção inesperada da partida devido ao mau tempo.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A seleção portuguesa estreia-se esta quarta-feira no Mundial2026 de futebol, frente à República Democrática do Congo, em Houston, nos Estados Unidos, numa partida em que vai tentar comprovar que é favorita no Grupo K, mesmo sem o central Rúben Dias.



MIGUEL A. LOPES/LUSA

A estreia na nona presença, sétima seguida, de Portugal em Campeonatos do Mundo será no estado do Texas e contra a última das 48 seleções a alcançar o apuramento.

A seleção nacional chega ao encontro de estreia sem Rúben Dias, o central mais importante na equipa lusa, que tem trabalhado sempre limitado desde que a comitiva lusa chegou a Palm Beach, na Flórida, onde está a estagiar, com o selecionador Roberto Martínez a confirmar que o defesa vai estar ausente.

O primeiro Portugal-RD Congo da história vai ser no Estádio NRG, que tem capacidade para 69 mil espetadores e que tem teto fechado, situação que impede qualquer adiamento ou interrupção inesperada da partida devido ao mau tempo.

De acordo com as previsões meteorológicas, para a hora do encontro está mesmo previsto uma tempestade em Houston, com chuva e trovoadas, e com os termómetros a apontarem sempre mais do que 30 graus.

A estreia lusa no Mundial2026 confirma a sexta participação de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo, num dia em que irá tornar-se no jogador mais velho a representar a seleção portuguesa, passando o recorde de Pepe.

Ronaldo, que é o jogador mais velho de campo desta edição, pode ainda igualar ou até ultrapassar a marca recorde de nove golos de Eusébio em Campeonatos do Mundo (o avançado tem oito).

Frente a seleções africanas, Portugal soma quatro vitórias, todas tangenciais, um empate e duas derrotas, uma delas bem fresca na memória, quando a seleção lusa perdeu com Marrocos (1-0), nos quartos de final da última edição, em 2022, no Qatar, acabando eliminada.

O Portugal-República Democrática do Congo está agendado para hoje às 12h00 locais (18h00 de Lisboa) e terá arbitragem de Abdulrahman Al Jassim, do Qatar.

No outro encontro do grupo, o estreante Uzbequistão defronta a Colômbia, na Cidade do México.

Já no Grupo J, o Gana defronta o Panamá, enquanto a Inglaterra vai medir forças com a Croácia, nos jogos dos dois últimos grupos a entrar em ação.

Portugal defronta depois o Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12h00 (18h00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19h30 (00h30 de 28 de junho em Lisboa).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, México e Canadá.