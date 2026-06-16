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Desporto

Mundial2026: França bate Senegal com histórico 'bis' de Mbappé

Lusa 16 de junho de 2026 às 22:14
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Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
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Edição de 2 a 8 de junho
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França venceu o Senegal por 3-1, na primeira jornada do Grupo I.

A França, campeã mundial em 2018 e 'vice' em 2022, entrou esta terça-feira a vencer no Mundial de futebol de 2026, ao bater o Senegal por 3-1, em encontro da primeira jornada do Grupo I.

Kylian Mbappé conta 14 golos em Mundiais
Kylian Mbappé conta 14 golos em Mundiais Frank Franklin II/AP

Em East Rutherford, Kylian Mbappé, aos 66 e 90+6 minutos, para passar a contar 14 golos em Mundiais e 58 pela França, e o suplente Bradley Barcola, aos 82, marcaram pelos franceses, enquanto Ibrahim Mbaye, aos 90+5, faturou para os senegaleses.

Na classificação do Grupo I, os gauleses, também campeões em 1998, seguem, provisoriamente, isolados na liderança, com três pontos, antes do embate entre Noruega e Iraque, que se defrontam em Foxborough.

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Mundial2026: França bate Senegal com histórico 'bis' de Mbappé