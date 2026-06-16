Mundial'2026: Irão recupera de duas desvantagens e empata com a Nova Zelândia

Em encontro da primeira jornada do Grupo G, disputado em Inglewood, na Califórnia.

O resiliente Irão recuperou na segunda-feira de duas desvantagens e empatou a dois com a Nova Zelândia, em encontro da primeira jornada do Grupo G do Mundial de futebol de 2026, disputado em Inglewood.



Irão empata com a Nova Zelândia EPA

Num encontro agradável, que ambas as equipas quiseram ganhar, os neozelandeses estiveram a liderar por 1-0 e 2-1, com um 'bis' de Elijah Just (sete e 54 minutos), servido pela referência Chris Wood, mas ainda não foi desta, à sétima tentativa, que venceram um jogo em Mundiais.

A culpa maior foi dos iranianos, que não se foram abaixo, conseguindo sempre responder, com o lateral direito Ramin Rezaeian em grande destaque, ao marcar, aos 32 minutos, e efetuar o centro para Mohammad Mohebbi fazer o 2-2 final, aos 64.

O Irão (sétima presença) e a Nova Zelândia (terceira), que tinha empatado os três jogos na última participação, em 2010, mantiveram-se, assim, na corrida a uma primeira presença na fase a eliminar, num Grupo G em que, para já, seguem nos dois primeiros lugares, face ao 1-1 do Bélgica-Egito.

O jogo começou movimentado, com as duas equipas dispostas a atacar e o golo surgiu, para a Nova Zelândia, na primeira jogada de perigo, aos sete minutos: o ex-União de Leiria Singh 'picou' para a área, Wood recebeu e Eijah Just 'roubou-lhe' a bola e 'fuzilou' Alireza Beiranvand.

A formação da Oceânia ficou por cima com o golo e ameaçou o segundo por Singh (12 e 19 minutos) e Chris Wood (14), que só não marcou devido a excelente corte de Moghanlou.

O Irão 'encontrou-se' a partir dos 20 minutos, com Taremi, ex-jogador de Rio Ave e FC Porto, a atirar ao poste esquerdo, após arrancada desde o seu meio-campo, aos 23, Ghodos a tentar, aos 29 e 30, e Ramin Rezaeian a empatar mesmo, aos 32.

Ghodos colocou na área em Mohanlou, que rodou e, mesmo apertado por um defesa, ainda logrou rematar, mas enrolado, com a bola a sobrar para o lateral direito faturar com classe.

Após o intervalo, o Irão lançou Ghayedi e, pouco depois, Alipour, antigo jogador de Marítimo e Gil Vicente, mas foi novamente a Nova Zelândia a entrar melhor e a voltar ao comando do marcador, aos 54 minutos, com o 'bis' de Just, com um remate na área, após vistosa triangulação com Wood.

O jogo continuou aberto e, 10 minutos volvidos, aos 64, o Irão voltou a restabelecer a igualdade, novamente com Razaeian em destaque, com um centro perfeito da direita para o cabeceamento certeiro de Mohammad Mohebbi, ex-jogador do Santa Clara.

Até final, as duas equipas nunca deixaram de acreditar que podiam ganhar, e fizeram por isso, mas as defesas sobrepuseram-se sempre e o empate prevaleceu.

Jogo no Estádio SoFi, em Inglewood.

Irão-Nova Zelândia, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Elijah Just, 07 minutos.

1-1, Ramin Rezaeian, 32.

1-2, Elijah Just, 54.

2-2, Mohammad Mohebbi, 64.

Equipas:

- Irão: Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Aria Yousefi (Mehdi Ghayedi, 46), Saman Ghoddos (Ehsan Hajisafi, 65), Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi, Shahriyar Moghanlou (Ali Alipour, 53) e Mehdi Taremi (Amirhossein Hosseinzadeh, 80).

Selecionador: Amir Ghalenoei.

- Nova Zelândia: Max Crocombe, Tim Payne (Callan Elliot, 77), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (Ben Old, 68), Joe Bell, Marko Stamenic (Tyler Bindon, 90+2), Collum McCowatt (Ryan Thomas, 68), Sarpreet Singh (Jesse Randall, 90+2), Elijah Just e Chris Wood.

Selecionador: Darren Bazeley.

Árbitro: César Ramos (México).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ehsan Hajisafi (89).

Assistência: 70.108 espetadores.