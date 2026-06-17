Departamento de Estado norte-americano quer ajudar mãe de Vozinha a viajar para os EUA

Ana Cândida Évora está dispensada do pagamento da caução de 15 mil dólares e já está a tratar do passaporte.

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O herói de Cabo Verde, que manteve a baliza fechada a sete chaves perante o poderio ofensivo da Espanha no Mundial'2026, lamentou no final do jogo o facto de a mãe não ter assistido à sua exibição no estádio, mas isso pode mudar já no próximo jogo. Segundo a CNN Internacional, o Departamento de Estado norte-americano quer ajudar a mãe do guarda-redes Vozinha a viajar para os Estados Unidos, de modo a que Ana Cândida Évora possa estar no duelo com o Uruguai, na segunda jornada do Grupo H, no próximo domingo.



Vozinha com a bandeira de Cabo Verde EPA

Em janeiro deste ano Cabo Verde foi incluído numa lista de 50 países cujos cidadãos teriam de pagar cauções até 15 mil dólares (cerca de 13 mil euros) para entrar nos Estados Unidos, com o intuito de prevenir a permanência ilegal depois do visto caducar. Esse facto impediu muitos caboverdianos de viajar, incluindo a mãe do guarda-redes.

“Ela não conseguiu estar aqui por causa do visto, por causa do dinheiro que temos de pagar por ele”, disse Vozinha depois da partida. "Não conseguimos a tempo, gostaria que ela estivesse aqui.”

Um funcionário do Departamento de Estado lembrou, todavia, que a caução é não é pedida aos familiares dos jogadores, acrescentando não haver registo de pedido de visto por parte da mãe do guarda-redes. "O Departamento de Estado dos EUA não possui registo de que tenha solicitado esse visto. Todos os parentes de jogadores são elegíveis para isenção da caução e o Departamento de Estado está a entrar em contacto com a família deste jogador para o ajudar com os serviços de visto”, referiu o funcionário à CNN Internacional.

Segundo a mesma fonte, a mãe de Vozinha não tem passaporte, mas está nesta altura em processo de obtenção do documento.

Recorde-se que a atuação do guarda-redes de 40 anos - que esta época jogou no Chaves, na 2.ª Divisão portuguesa - tornou-o já numa das figuras deste Mundial. No Instagram Vozinha passou de 50 mil para mais de 11 milhões de seguidores.

A carregar o vídeo ... O dia de loucos de Vozinha: do 'problema com o visto da mãe' aos... mais de 6 milhões de seguidores