Mundial2022: Austrália elimina Dinamarca e junta-se à França nos oitavos

A Austrália qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2022, ao vencer por 1-0 a Dinamarca, que eliminou, e juntar-se à França, derrotada por 1-0 pela Tunísia, também afastada.







Na última ronda do Grupo D, um golo de Matthew Leckie, aos 60 minutos, selou o triunfo dos 'socceroos', que acabaram no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos seis pontos da líder França, derrotada por um tento de Wahbi Khazri, aos 58.Os tunisinos somaram quatro pontos e os dinamarqueses apenas um, tombando apenas pela segunda vez na fase de grupos, como em 2010, e ao contrário de 1986, 1998, 2002 e 2018.